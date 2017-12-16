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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игроки "Манчестер Сити" устроили боксерский поединок
Футболисты "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и Фил Фоден устроили боксерский поединок в раздевалке. Видео опубликовано в твиттере "Манчестер Сити".
Игроки в боксерских перчатках провели бой перед матчем с лондонским "Тоттенхэмом".
Встреча 18-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" пройдет 16 декабря.
"Газета.ру"
Игроки в боксерских перчатках провели бой перед матчем с лондонским "Тоттенхэмом".
Встреча 18-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" пройдет 16 декабря.
Pre-match warm-ups for @PhilFoden and @sterling7! ? #cityvspurs pic.twitter.com/qfvdaF503h— Manchester City (@ManCity) December 16, 2017
"Газета.ру"
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