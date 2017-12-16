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Игроки "Манчестер Сити" устроили боксерский поединок

Футболисты "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и Фил Фоден устроили боксерский поединок в раздевалке. Видео опубликовано в твиттере "Манчестер Сити".

Игроки в боксерских перчатках провели бой перед матчем с лондонским "Тоттенхэмом".

Встреча 18-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" пройдет 16 декабря.



"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 19:25
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