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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"ПСЖ" стал первым за 57 лет французским клубом, забившим в чемпионате 100 голов за год
"ПСЖ" разгромил "Ренн" в матче 18-го тура чемпионата Франции (4:1).
Парижане стали первой за последние 57 лет командой, забившей в лиге 1 в течение одного календарного года 100 мячей.
В последний раз подобное удавалось парижскому "Расингу", который в 1960 году забил в чемпионате 101 гол.
Sports.ru
Парижане стали первой за последние 57 лет командой, забившей в лиге 1 в течение одного календарного года 100 мячей.
В последний раз подобное удавалось парижскому "Расингу", который в 1960 году забил в чемпионате 101 гол.
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