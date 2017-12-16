"ПСЖ" стал первым за 57 лет французским клубом, забившим в чемпионате 100 голов за год

"ПСЖ" разгромил "Ренн" в матче 18-го тура чемпионата Франции (4:1).Парижане стали первой за последние 57 лет командой, забившей в лиге 1 в течение одного календарного года 100 мячей.В последний раз подобное удавалось парижскому "Расингу", который в 1960 году забил в чемпионате 101 гол.