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"ПСЖ" стал первым за 57 лет французским клубом, забившим в чемпионате 100 голов за год

"ПСЖ" разгромил "Ренн" в матче 18-го тура чемпионата Франции (4:1).

Парижане стали первой за последние 57 лет командой, забившей в лиге 1 в течение одного календарного года 100 мячей.

В последний раз подобное удавалось парижскому "Расингу", который в 1960 году забил в чемпионате 101 гол.

Sports.ru
Теги: ПСЖ
Сегодня, 23:04
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
тогда был футбол все таки
кто минусы будет ставить - право ваше, но видимо в футболе вы нуль


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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