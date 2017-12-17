Зинедин Зидан вышел на второе место по числу трофеев среди тренеров "Реала"

"Реал" победил "Гремио" в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.Для Зинедина Зидана это уже восьмой трофей в качестве главного тренера мадридской команды.По этому показателю француз догнал Луиса Моловни, который также завоевал 8 трофей, возглавляя королевский клуб.Больше титулов, чем Зидан и Моловни, имеет в своем послужном списке только Мигель Муньез, тренировавший "Реал" с 1960 по 1974-й год.Зидан также стал рекордсменом среди тренеров топ-5 европейских первенств, завоевав 8 трофеев всего за 23 месяца – никогда в истории никому не удавалось сделать это быстрее.