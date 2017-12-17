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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зинедин Зидан вышел на второе место по числу трофеев среди тренеров "Реала"
"Реал" победил "Гремио" в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.
Для Зинедина Зидана это уже восьмой трофей в качестве главного тренера мадридской команды.
По этому показателю француз догнал Луиса Моловни, который также завоевал 8 трофей, возглавляя королевский клуб.
Больше титулов, чем Зидан и Моловни, имеет в своем послужном списке только Мигель Муньез, тренировавший "Реал" с 1960 по 1974-й год.
Зидан также стал рекордсменом среди тренеров топ-5 европейских первенств, завоевав 8 трофеев всего за 23 месяца – никогда в истории никому не удавалось сделать это быстрее.
Sports.ru
Для Зинедина Зидана это уже восьмой трофей в качестве главного тренера мадридской команды.
По этому показателю француз догнал Луиса Моловни, который также завоевал 8 трофей, возглавляя королевский клуб.
Больше титулов, чем Зидан и Моловни, имеет в своем послужном списке только Мигель Муньез, тренировавший "Реал" с 1960 по 1974-й год.
Зидан также стал рекордсменом среди тренеров топ-5 европейских первенств, завоевав 8 трофеев всего за 23 месяца – никогда в истории никому не удавалось сделать это быстрее.
Sports.ru
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