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Нападающий одесского "Черноморца" может продолжить карьеру в России

Нападающий одесского "Черноморца" Алексей Хобленко зимой может перебраться в Россию, передает Sportarena.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляют несколько клубов российской Премьер-Лиги.

У Хобленко на руках действующий контракт с одесситами, поэтому "Черноморец" может заработать на трансфере одного из своих лидеров.
Теги: Черноморец
Сегодня, 18:23
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