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Футболист-гей из Англии: быть геем в футболе не должно быть каким-то клеймом

27-летний полузащитник из клуба седьмого английского дивизиона "Клиторпс Таун" Лиам Дэвис выразил мнение, что открытое признание футболистов в нетрадиционной сексуальной ориентации не должно становиться клеймом. Дэвис, который совершил каминг-аут в 18 лет, является единственным открытым геем в английском футболе на данный момент.

"Все равны в футболе. Быть геем не должно быть каким-то клеймом. Эта игра существует для всех, кто её любит: для игроков, болельщиков, зрителей. Что касается моего совета молодым игрокам-геям, то будьте собой на любом уровне, на котором выступаете. Не беспокойтесь и не накручивайте себя по каким-то поводам. Никогда не думайте о том, чтобы представлять себя в клубе именно как игрок-гей. Вы обычный футболист, партнёр по команде. Если тренер в вас нуждается, то вы в команде. А что вы делаете за пределами поля, это ваша жизнь, а футбол лишь её часть", — цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 21:10
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№15 Написал: Санта (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Короче Борода из ваты(Пидарас горбатый) ты подарки нам уже принёс , спасибо тебе.

Вот видишь, об том и речь. вам даже подарки приносит какой-то передас горбатый. Кому-то Дед Мороз, кому-то Санта Клаус, даже хохлам -= святой Николай, одни вы ждете 3,14дорасов горбатых, традиция у вас такая.
Ну, каждому - свое. С Новым Годом! laughing


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:10) #
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Цитата: Санта
В том-то и дело! Красно-белые любят на лошадях ездить, да и без тройки редко обходится, особенно перед новым годом

Короче Борода из ваты(Пидарас горбатый) ты подарки нам уже принёс , спасибо тебе. Красно-белых ипут в Европе только в лёт, очень интересно. Спасибо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Санта (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Ездит на тройке лошадей

В том-то и дело! Красно-белые любят на лошадях ездить, да и без тройки редко обходится, особенно перед новым годом smile А Санта еще на оленях ездит, это такие животные. тоже упряжные, но они немного севернее, чем-то на лошадей похожи, но еще большие олени... Говорят, в одном пуле, что характерно, голубом...


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№12 Написал: miktar (Сегодня, 22:03) #
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Цитата: Седой
Гей был один Гей-Люссак, а вы пид@р@сы!


Да. гей,как то не звучит , а пид@р@с - очень характеризует.
102% !!!

"Дед Мороз (Дедко Морозко) — персонаж русских легенд, в славянской мифологии — олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду.

Часто изображается в синей или красной шубе с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Неразлучен со своей внучкой, Снегурочкой. Первоначально имел в своём гардеробе только синюю (преимущественно) и белую шубы, но в середине XX века был переодет в красную шубу. Изменение цвета костюма играло две роли: с одной стороны красный цвет являлся национальным цветом СССР [источник не указан 19 дней] , с другой красный цвет перекликался с цветом шубы Санта-Клауса, который был популярен в Европе. "


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:54) #
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online

Цитата: Санта
А когда коту скучно, он вылизывает яйца(с) - крылатая фраза, соскучившийся ты, слава богу, не наш

Блеать, он ещё породы Русский голубой(бедный кот).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Санта (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Спасибо тебе Санта, что ты развлекаешь кота, ему скучно.

А когда коту скучно, он вылизывает яйца(с) - крылатая фраза, соскучившийся ты, слава богу, не наш laughing Главное, не промахнись, чьи, кто вас, голубых котов, знает. Бакланы и Дзюба - их высиживают, кто в гнезде, кто на лавке, коты - вылизывают... Все у них, в Лукоморье, вокруг яиц крутится


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:46) #
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online

Сказал он, закрывая ногой дверь в ванну с Молли, и делая страшные глаза Паредасу, чтоб тот спрятал календарик "боги стадиона" с фотографиями всей команды голяком из одноименного журнала для голубых..

Спасибо тебе Санта, что ты развлекаешь кота, ему скучно. Но спорить я не стану- голубой цвет, видимо тебе действует резко на нервы, почему?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Санта (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Дело не в отдельных недоразумениях

Сказал он, закрывая ногой дверь в ванну с Молли, и делая страшные глаза Паредасу, чтоб тот спрятал календарик "боги стадиона" с фотографиями всей команды голяком из одноименного журнала для голубых...
Цитата: yuri
абам в те славные времена не полагалось иметь женщин

-продолжил он, целуя фотку Хусти с Риксеном... - Вот и приходится - то пастушкой, то монашкой, - твердо заключил он...
Это один раз - не БибарАс, а тут 4 примера разом, причем в одном - вся команда попалилась laughing Кто кокоше привет передаст, давно фоток с мамайкой не видно? Хотя кто у вас там не передаст... привет. все голубое носят. Ну так впиреееет, запитер!


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:38) #
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online

Цитата: Санта
Да ни во что она не пререкрашеная, так и бегают голубые-голубые. "Ты кто? - Я-то ? ПередАс! - Оно и заметно..." А в свободное время в ванной с мужиками фотографируются. Их крась-не крась, все равно краску они друг с друга в ванной вместе со стружкой снимут Йоханые Молли

Дело не в отдельных недоразумениях и то не доказанных. А те кто чтит историю обязан знать, что рабам в те славные времена не полагалось иметь женщин, по своему низменному статусу. Вкурил, или нет? Тут дети , поэтому кот не станет подробности говорить( Да , как назовешь корабль, так он и поплывёт .Или его будут ипать как дрянную дефку по 1-5. А порядочные господа просто 0-7 и вынос тела.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
не понимаю в чем прикол признаться что тебя в жопу трахают ))) и радуются еще *** )
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: Санта (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Для маскировки перекрашенная

Да ни во что она не пререкрашеная, так и бегают голубые-голубые. "Ты кто? - Я-то ? ПередАс! - Оно и заметно..." А в свободное время в ванной с мужиками фотографируются. Их крась-не крась, все равно краску они друг с друга в ванной вместе со стружкой снимут smile Йоханые Молли
Цитата: Blessing
Где зенит? - Где-где, рифмуй!
Костью в горле у Федунь!

Да... Среди поэтов вы - оно... С рифмами у вас на болотах как с футболом - херово-херово smile


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:28) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Гей был один Гей-Люссак, а вы пид@р@сы!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:25) #
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online

Цитата: Санта
У нас в премьерке целая команда голубых есть...

Для маскировки перекрашенная в раба -педераста. Какая незадача, и тут вам вставили, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:24) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санта
У нас в премьерке целая команда голубых есть...
"Клиторпс Таун"
Кстати, хорошее было б для них название. Только буква "п" - лишняя. Куда правдивей, чем якобы зенит - где болота, и где зенит? А вот там для этих самых... Как раз место, где они сидят всегда... Где зенит? - Где-где, рифмуй! smile

Костью в горле у Федунь!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Санта (Сегодня, 21:15) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас в премьерке целая команда голубых есть...
"Клиторпс Таун"
Кстати, хорошее было б для них название. Только буква "п" - лишняя. Куда правдивей, чем якобы зенит - где болота, и где зенит? А вот там для этих самых... Как раз место, где они сидят всегда... Где зенит? - Где-где, рифмуй! smile


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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