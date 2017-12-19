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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболист-гей из Англии: быть геем в футболе не должно быть каким-то клеймом
27-летний полузащитник из клуба седьмого английского дивизиона "Клиторпс Таун" Лиам Дэвис выразил мнение, что открытое признание футболистов в нетрадиционной сексуальной ориентации не должно становиться клеймом. Дэвис, который совершил каминг-аут в 18 лет, является единственным открытым геем в английском футболе на данный момент.
"Все равны в футболе. Быть геем не должно быть каким-то клеймом. Эта игра существует для всех, кто её любит: для игроков, болельщиков, зрителей. Что касается моего совета молодым игрокам-геям, то будьте собой на любом уровне, на котором выступаете. Не беспокойтесь и не накручивайте себя по каким-то поводам. Никогда не думайте о том, чтобы представлять себя в клубе именно как игрок-гей. Вы обычный футболист, партнёр по команде. Если тренер в вас нуждается, то вы в команде. А что вы делаете за пределами поля, это ваша жизнь, а футбол лишь её часть", — цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.
"Чемпионат.сом"
"Все равны в футболе. Быть геем не должно быть каким-то клеймом. Эта игра существует для всех, кто её любит: для игроков, болельщиков, зрителей. Что касается моего совета молодым игрокам-геям, то будьте собой на любом уровне, на котором выступаете. Не беспокойтесь и не накручивайте себя по каким-то поводам. Никогда не думайте о том, чтобы представлять себя в клубе именно как игрок-гей. Вы обычный футболист, партнёр по команде. Если тренер в вас нуждается, то вы в команде. А что вы делаете за пределами поля, это ваша жизнь, а футбол лишь её часть", — цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.
"Чемпионат.сом"
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