Футболист-гей из Англии: быть геем в футболе не должно быть каким-то клеймом

27-летний полузащитник из клуба седьмого английского дивизиона "Клиторпс Таун" Лиам Дэвис выразил мнение, что открытое признание футболистов в нетрадиционной сексуальной ориентации не должно становиться клеймом. Дэвис, который совершил каминг-аут в 18 лет, является единственным открытым геем в английском футболе на данный момент."Все равны в футболе. Быть геем не должно быть каким-то клеймом. Эта игра существует для всех, кто её любит: для игроков, болельщиков, зрителей. Что касается моего совета молодым игрокам-геям, то будьте собой на любом уровне, на котором выступаете. Не беспокойтесь и не накручивайте себя по каким-то поводам. Никогда не думайте о том, чтобы представлять себя в клубе именно как игрок-гей. Вы обычный футболист, партнёр по команде. Если тренер в вас нуждается, то вы в команде. А что вы делаете за пределами поля, это ваша жизнь, а футбол лишь её часть", — цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.