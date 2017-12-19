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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Атлетико" пожалуется в ФИФА на "Барселону"
Руководство мадридского "Атлетико" намерено отправить письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на "Барселону", сообщает Marca.
Причиной жалобы послужил контакт представителей каталонского клуба с семьей нападающего "матрасников" Антуана Гризманна вне трансферного окна. Руководство мадридского клуба возмущено подобным действиям со стороны "Барселоны", считая, что подобные контакты являются дестабилизирующим фактором, когда обе команды ведут борьбу за победу в чемпионате Испании.
Действий контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2022 года.
"Газета.ру"
Причиной жалобы послужил контакт представителей каталонского клуба с семьей нападающего "матрасников" Антуана Гризманна вне трансферного окна. Руководство мадридского клуба возмущено подобным действиям со стороны "Барселоны", считая, что подобные контакты являются дестабилизирующим фактором, когда обе команды ведут борьбу за победу в чемпионате Испании.
Действий контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2022 года.
"Газета.ру"
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