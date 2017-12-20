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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кака может вернуться в "Милан"
Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что бывший бразильский полузащитник Кака может вернуться в итальянский клуб, чтобы занять пост директора "россонери", сообщает Football Italia.
"Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее "Милана". Он взял месяц, чтобы решить, что делать", — сказал Фассоне.
Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до Рождества, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в "Милан".
"Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться", — подчеркнул Фассоне.
"Газета.ру"
"Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее "Милана". Он взял месяц, чтобы решить, что делать", — сказал Фассоне.
Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до Рождества, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в "Милан".
"Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться", — подчеркнул Фассоне.
"Газета.ру"
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