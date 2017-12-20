Кака может вернуться в "Милан"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что бывший бразильский полузащитник Кака может вернуться в итальянский клуб, чтобы занять пост директора "россонери", сообщает Football Italia."Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит свое будущее и каким мы видим будущее "Милана". Он взял месяц, чтобы решить, что делать", — сказал Фассоне.Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до Рождества, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в "Милан"."Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться", — подчеркнул Фассоне.