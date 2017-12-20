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Спонсором австрийского клуба стал производитель каннабиса

Спонсором австрийского клуба "Винер Виктория" стала компания, занимающаяся производством каннабиса в медицинских целях и продаже техники для ее производства, сообщает "СЭ" со ссылкой на The Sun.

В клубе отметили, что решением о привлечении такого спонсора хотели нарушить табу.

"Это необычный спонсор, но пока они соблюдают закон, у нас нет с этим никаких проблем. Я всего лишь тренер и никогда не пробовал такие вещи", – сказал главный тренер Тони Полстер.

По законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.
Сегодня, 14:15
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№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 14:38) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
почему бы и нет, если она лечебная
там и свойства другие - потому это вовсе не наркота же
но да...это и правда необычно

какие там свойства другие)))? ничего нового там нет, все как у всех)
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
почему бы и нет, если она лечебная
там и свойства другие - потому это вовсе не наркота же
но да...это и правда необычно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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