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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Спонсором австрийского клуба стал производитель каннабиса
Спонсором австрийского клуба "Винер Виктория" стала компания, занимающаяся производством каннабиса в медицинских целях и продаже техники для ее производства, сообщает "СЭ" со ссылкой на The Sun.
В клубе отметили, что решением о привлечении такого спонсора хотели нарушить табу.
"Это необычный спонсор, но пока они соблюдают закон, у нас нет с этим никаких проблем. Я всего лишь тренер и никогда не пробовал такие вещи", – сказал главный тренер Тони Полстер.
По законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.
В клубе отметили, что решением о привлечении такого спонсора хотели нарушить табу.
"Это необычный спонсор, но пока они соблюдают закон, у нас нет с этим никаких проблем. Я всего лишь тренер и никогда не пробовал такие вещи", – сказал главный тренер Тони Полстер.
По законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.
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