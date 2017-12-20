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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: после матча с "Лестером" попросил игроков отпраздновать победу
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы в 1/4 финала Кубка английской лиги против "Лестера" (1:1, 4:3 по пенальти) рассказал, что просил своих игроков отметить победу.
"Думаю, что это хороший знак для клуба, и именно поэтому я так счастлив. Важно то, как мы реагируем, а не то, досталась ли победа по пенальти или не по пенальти. Было тяжело играть последние минуты, особенно с большим количеством молодых игроков. Я сказал в раздевалке, чтобы мы снова отпраздновали победу.
Нужно подождать, пока мы выиграем титул. Даже в той позиции, в которой мы сейчас находимся, нельзя точно сказать, можем ли мы выиграть премьер-лигу. Но всегда нужно праздновать в процессе, пока есть такой момент. Нам это нравится", - передает слова тренера "СЭ" со ссылкой на Goal.
"Думаю, что это хороший знак для клуба, и именно поэтому я так счастлив. Важно то, как мы реагируем, а не то, досталась ли победа по пенальти или не по пенальти. Было тяжело играть последние минуты, особенно с большим количеством молодых игроков. Я сказал в раздевалке, чтобы мы снова отпраздновали победу.
Нужно подождать, пока мы выиграем титул. Даже в той позиции, в которой мы сейчас находимся, нельзя точно сказать, можем ли мы выиграть премьер-лигу. Но всегда нужно праздновать в процессе, пока есть такой момент. Нам это нравится", - передает слова тренера "СЭ" со ссылкой на Goal.
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