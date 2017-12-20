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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Италии заподозрили судью в симпатиях к "Роме" и начали расследование
Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении судьи Пьеро Джакомелли, который, как подозревается, опубликовал в социальной сети "Фейсбук" фотографию бывшего футболиста "Ромы" Франческо Тотти под фейковым именем Джек О'Мелли.
По правилам итальянской федерации, судьям разрешено иметь профили в социальных сетях, но запрещено обсуждать футбол в различных группах, форумах или блогах. Фанаты "Лацио" нашли старое фото, опубликованное Джакомелли в социальной сети, на котором он был запечатлён вместе с экс-капитаном "Ромы". Болельщики "бьянкочелести" призвали расследовать этот факт.
После публикации этой фотографии Джакомелли заподозрили в симпатиях к "Роме" на фоне того, что арбитр попал под критику после работы на матче 16-го тура Серии А с участием "Лацио" — принципиального соперника "Ромы". Во встрече "Лацио" и "Торино" (1:3) Джакомелли в конце первого тайма удалил форварда римлян Чиро Иммобиле.
"Чемпионат.сом"
По правилам итальянской федерации, судьям разрешено иметь профили в социальных сетях, но запрещено обсуждать футбол в различных группах, форумах или блогах. Фанаты "Лацио" нашли старое фото, опубликованное Джакомелли в социальной сети, на котором он был запечатлён вместе с экс-капитаном "Ромы". Болельщики "бьянкочелести" призвали расследовать этот факт.
После публикации этой фотографии Джакомелли заподозрили в симпатиях к "Роме" на фоне того, что арбитр попал под критику после работы на матче 16-го тура Серии А с участием "Лацио" — принципиального соперника "Ромы". Во встрече "Лацио" и "Торино" (1:3) Джакомелли в конце первого тайма удалил форварда римлян Чиро Иммобиле.
"Чемпионат.сом"
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