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В Италии заподозрили судью в симпатиях к "Роме" и начали расследование

Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении судьи Пьеро Джакомелли, который, как подозревается, опубликовал в социальной сети "Фейсбук" фотографию бывшего футболиста "Ромы" Франческо Тотти под фейковым именем Джек О'Мелли.

По правилам итальянской федерации, судьям разрешено иметь профили в социальных сетях, но запрещено обсуждать футбол в различных группах, форумах или блогах. Фанаты "Лацио" нашли старое фото, опубликованное Джакомелли в социальной сети, на котором он был запечатлён вместе с экс-капитаном "Ромы". Болельщики "бьянкочелести" призвали расследовать этот факт.

После публикации этой фотографии Джакомелли заподозрили в симпатиях к "Роме" на фоне того, что арбитр попал под критику после работы на матче 16-го тура Серии А с участием "Лацио" — принципиального соперника "Ромы". Во встрече "Лацио" и "Торино" (1:3) Джакомелли в конце первого тайма удалил форварда римлян Чиро Иммобиле.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рома
Сегодня, 22:28
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№1 Написал: Санта (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Показать макаронникам судейство в матчах бомжей - их кондратий хватит


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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