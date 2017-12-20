Английский тренер разбил копилку дочери ради выпивки с Моуринью

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон признался, что желает выпить вина вместе с португальцем Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Сити", в преддверии матча команд в Кубке английской лиги. Для этого ему пришлось разбить копилку своей дочери, сообщает BBC Sport."Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил ?450 на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии. Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим.Это бутылка Barca Velha Red 2004 года. Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут", — сказал Джонсон.