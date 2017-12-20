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Английский тренер разбил копилку дочери ради выпивки с Моуринью

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон признался, что желает выпить вина вместе с португальцем Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Сити", в преддверии матча команд в Кубке английской лиги. Для этого ему пришлось разбить копилку своей дочери, сообщает BBC Sport.

"Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил ?450 на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии. Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим.

Это бутылка Barca Velha Red 2004 года. Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут", — сказал Джонсон.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:13
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№7 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 17:03) #
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...Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Сити"...?
Он никогда не возглавлял "Манчестер Сити".
Регистрация: 7.01.2017
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тренер манчестер сити-Жозе? Исследование проводили методом дегустации?)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Алкачи. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
да блин, это ж шутка (на чемпионате прочтите нормальное вью)
тут как обычно выкладывают.на 1-2 дня позже и еще по кусочкам с каким то другим контекстом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:45) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут

У дочки "занял" 450 фунтов...Или - конфисковал?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жозе нравится именно это вино... Это бутылка Barca Velha Red 2004 года

Бутылку с таким названием логичнее Пепу было бы предложить)))
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обалдеть...Не думал, что английские тренеры такие нищеброды, что лезут к детям в копилки. Слуцкому повезло, что соскочил.
Регистрация: 17.05.2017
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