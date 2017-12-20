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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Английский тренер разбил копилку дочери ради выпивки с Моуринью
Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон признался, что желает выпить вина вместе с португальцем Жозе Моуринью, возглавляющим "Манчестер Сити", в преддверии матча команд в Кубке английской лиги. Для этого ему пришлось разбить копилку своей дочери, сообщает BBC Sport.
"Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил ?450 на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии. Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим.
Это бутылка Barca Velha Red 2004 года. Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут", — сказал Джонсон.
"Газета.ру"
"Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил ?450 на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии. Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим.
Это бутылка Barca Velha Red 2004 года. Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут", — сказал Джонсон.
"Газета.ру"
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