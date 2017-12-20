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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Астаны": назначение Бородюка в сборную Казахстана было ошибкой
Президент "Астаны" Саян Хамитжанов считает, что лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана является Станимир Стойлов.
– Просочилась информация, что КФФ планирует предложить Стойлову возглавить сборную команду Казахстана. А как бы вы отнеслись к подобному назначению?
– На мой взгляд, Станимир полностью адаптировался в Казахстане, знает футбол нашей страны, уровень, возможности и перспективы казахстанских футболистов, изучил и принял нашу специфику, а свою высокую квалификацию он давно доказал блестящими достижениями и результатами. Думаю, что лучшего варианта на этот пост на сегодня просто не существует. Так что если федерация сделает предложение Стойлову, то это будет лучший кандидат из всех. А если случится, что придется выбрать, где Стойлов продолжит работу – в "Астане" или сборной Казахстана, пусть в ущерб нашим клубным интересам, я бы тоже поддержал кандидатуру Станимира на пост главного тренера национальной сборной, где работы непочатый край. Считаю себя патриотом своей страны, интересы сборной всегда ставлю выше клубных, ведь именно по результатам национальной сборной на международной арене складывается мнение о футболе страны.
– Но ведь пока у сборной Казахстана действующий тренер – Александр Бородюк. Как-то не корректно рассуждать о кандидатах, пока Бородюк остается на посту в нашей сборной команде.
– И болельщики сборной команды, и казахстанские футбольные специалисты едины в своем мнении о спортивных результатах и перспективах национальной сборной Казахстана при ее нынешнем главном тренере. Очевидно, что назначение Бородюка было ошибкой. Больно смотреть на главную команду страны и воспринимать то, что сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо, и нашей сборной крайне необходим новый рулевой.
Fanatik.kz
– Просочилась информация, что КФФ планирует предложить Стойлову возглавить сборную команду Казахстана. А как бы вы отнеслись к подобному назначению?
– На мой взгляд, Станимир полностью адаптировался в Казахстане, знает футбол нашей страны, уровень, возможности и перспективы казахстанских футболистов, изучил и принял нашу специфику, а свою высокую квалификацию он давно доказал блестящими достижениями и результатами. Думаю, что лучшего варианта на этот пост на сегодня просто не существует. Так что если федерация сделает предложение Стойлову, то это будет лучший кандидат из всех. А если случится, что придется выбрать, где Стойлов продолжит работу – в "Астане" или сборной Казахстана, пусть в ущерб нашим клубным интересам, я бы тоже поддержал кандидатуру Станимира на пост главного тренера национальной сборной, где работы непочатый край. Считаю себя патриотом своей страны, интересы сборной всегда ставлю выше клубных, ведь именно по результатам национальной сборной на международной арене складывается мнение о футболе страны.
– Но ведь пока у сборной Казахстана действующий тренер – Александр Бородюк. Как-то не корректно рассуждать о кандидатах, пока Бородюк остается на посту в нашей сборной команде.
– И болельщики сборной команды, и казахстанские футбольные специалисты едины в своем мнении о спортивных результатах и перспективах национальной сборной Казахстана при ее нынешнем главном тренере. Очевидно, что назначение Бородюка было ошибкой. Больно смотреть на главную команду страны и воспринимать то, что сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо, и нашей сборной крайне необходим новый рулевой.
Fanatik.kz
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