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Криштиану Роналду перед матчем с "Барселоной" тренируется по индивидуальной программе

Сегодня, 20 декабря, нападающий "Реала" Криштиану Роналду тренировался отдельно от общей группы, сообщает Football Espana. 23 декабря мадридской команде предстоит принять на своём поле "Барселону" в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Роналду ощущал дискомфорт в икроножной мышце после финала клубного чемпионата мира, в котором "Реал" 16 декабря выиграл со счётом 1:0 у "Гремио". При этом сам футболист, общаясь с журналистами после игры, заверил, что будет готов к противостоянию с "Барселоной".

Некоторые испанские СМИ уже предположили, что занятия Роналду по индивидуальной программе могут означать, что его участие в "Эль-Класико" находится под вопросом.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду Барселона Реал
Сегодня, 16:41
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