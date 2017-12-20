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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Криштиану Роналду перед матчем с "Барселоной" тренируется по индивидуальной программе
Сегодня, 20 декабря, нападающий "Реала" Криштиану Роналду тренировался отдельно от общей группы, сообщает Football Espana. 23 декабря мадридской команде предстоит принять на своём поле "Барселону" в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Роналду ощущал дискомфорт в икроножной мышце после финала клубного чемпионата мира, в котором "Реал" 16 декабря выиграл со счётом 1:0 у "Гремио". При этом сам футболист, общаясь с журналистами после игры, заверил, что будет готов к противостоянию с "Барселоной".
Некоторые испанские СМИ уже предположили, что занятия Роналду по индивидуальной программе могут означать, что его участие в "Эль-Класико" находится под вопросом.
"Чемпионат.сом"
Роналду ощущал дискомфорт в икроножной мышце после финала клубного чемпионата мира, в котором "Реал" 16 декабря выиграл со счётом 1:0 у "Гремио". При этом сам футболист, общаясь с журналистами после игры, заверил, что будет готов к противостоянию с "Барселоной".
Некоторые испанские СМИ уже предположили, что занятия Роналду по индивидуальной программе могут означать, что его участие в "Эль-Класико" находится под вопросом.
"Чемпионат.сом"
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