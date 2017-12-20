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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арсен Венгер: похоже, что Жиру пропустит новогодние туры
Форвард "Арсенала" Оливье Жиру и полузащитник Франсис Коклен получили травмы в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэмом" (1:0).
По словам главного тренера клуба Арсена Венгера, Жиру пройдет обследование в четверг. Речь может идти о травме подколенного сухожилия, из-за которой вероятен пропуск французом новогодних туров премьер-лиги.
"Похоже на то, что он пропустит эти матчи. Нам нужно подождать. В четверг у нас будет точная информация. По его словам, боль довольно сильная, но ее интенсивность не всегда зависит от характера травмы.
Это, конечно, разочаровывает, но будем надеяться, что с ним все не так уж плохо. Что касается Коклена, то у него есть шанс сыграть в пятницу ", – сказал Венгер.
Sports.ru
По словам главного тренера клуба Арсена Венгера, Жиру пройдет обследование в четверг. Речь может идти о травме подколенного сухожилия, из-за которой вероятен пропуск французом новогодних туров премьер-лиги.
"Похоже на то, что он пропустит эти матчи. Нам нужно подождать. В четверг у нас будет точная информация. По его словам, боль довольно сильная, но ее интенсивность не всегда зависит от характера травмы.
Это, конечно, разочаровывает, но будем надеяться, что с ним все не так уж плохо. Что касается Коклена, то у него есть шанс сыграть в пятницу ", – сказал Венгер.
Sports.ru
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