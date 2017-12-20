Арсен Венгер: похоже, что Жиру пропустит новогодние туры

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру и полузащитник Франсис Коклен получили травмы в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэмом" (1:0).По словам главного тренера клуба Арсена Венгера, Жиру пройдет обследование в четверг. Речь может идти о травме подколенного сухожилия, из-за которой вероятен пропуск французом новогодних туров премьер-лиги."Похоже на то, что он пропустит эти матчи. Нам нужно подождать. В четверг у нас будет точная информация. По его словам, боль довольно сильная, но ее интенсивность не всегда зависит от характера травмы.Это, конечно, разочаровывает, но будем надеяться, что с ним все не так уж плохо. Что касается Коклена, то у него есть шанс сыграть в пятницу ", – сказал Венгер.