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Арсен Венгер: похоже, что Жиру пропустит новогодние туры

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру и полузащитник Франсис Коклен получили травмы в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэмом" (1:0).

По словам главного тренера клуба Арсена Венгера, Жиру пройдет обследование в четверг. Речь может идти о травме подколенного сухожилия, из-за которой вероятен пропуск французом новогодних туров премьер-лиги.

"Похоже на то, что он пропустит эти матчи. Нам нужно подождать. В четверг у нас будет точная информация. По его словам, боль довольно сильная, но ее интенсивность не всегда зависит от характера травмы.

Это, конечно, разочаровывает, но будем надеяться, что с ним все не так уж плохо. Что касается Коклена, то у него есть шанс сыграть в пятницу ", – сказал Венгер.

Sports.ru
Сегодня, 17:36
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