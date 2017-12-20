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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимилиано Аллегри: Дибала способен забивать по 15-20 голов в чемпионате
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре нападающего Пауло Дибалы.
"Возможно, игра в Кубке Италии против "Дженоа" может ему снова забивать. Голы не должны быть проблемой, повторяю: Дибала – это игрок, способный забивать 15-20 голов в чемпионате. Когда он достигнет 20, он сделает еще больше.
И его характеристики выходят за рамки этого, Дибала – игрок, который должен отдавать голевые передачи и забивать голы. Как и другие, Пауло – умный игрок, который знает, что завтра это важная игра для него и для "Ювентуса", - цитирует Аллегри Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
"Возможно, игра в Кубке Италии против "Дженоа" может ему снова забивать. Голы не должны быть проблемой, повторяю: Дибала – это игрок, способный забивать 15-20 голов в чемпионате. Когда он достигнет 20, он сделает еще больше.
И его характеристики выходят за рамки этого, Дибала – игрок, который должен отдавать голевые передачи и забивать голы. Как и другие, Пауло – умный игрок, который знает, что завтра это важная игра для него и для "Ювентуса", - цитирует Аллегри Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
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