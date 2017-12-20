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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
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Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (2)
Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (2)
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Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
11:59
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Санти Касорла: было честью играть вместе с Росицки
Хавбек "Арсенала" Санти Касорла отреагировал на слова бывшего полузащитника лондонской команды Томаша Росицки, объявившего о завершении карьеры.
"Было честью играть вместе с тобой и делить прекрасные моменты. Ты топовый футболист и невероятный человек.
Желаю тебе всего самого лучшего, мой друг. Надеюсь, скоро увидимся", – написал испанец.
Sports.ru
"Было честью играть вместе с тобой и делить прекрасные моменты. Ты топовый футболист и невероятный человек.
Желаю тебе всего самого лучшего, мой друг. Надеюсь, скоро увидимся", – написал испанец.
Sports.ru
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