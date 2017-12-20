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Санти Касорла: было честью играть вместе с Росицки

Хавбек "Арсенала" Санти Касорла отреагировал на слова бывшего полузащитника лондонской команды Томаша Росицки, объявившего о завершении карьеры.

"Было честью играть вместе с тобой и делить прекрасные моменты. Ты топовый футболист и невероятный человек.

Желаю тебе всего самого лучшего, мой друг. Надеюсь, скоро увидимся", – написал испанец.

Sports.ru
Теги: Росицки Арсенал
Сегодня, 22:02
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