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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Кельн" подписал форварда "Штутгарта"
Нападающий "Штутгарта" Симон Теродде продолжит карьеру в "Кельн", сообщает официальный сайт клуба.
Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно. Теродде получил в "Кельне" игровой номер 9.
Теродде уже выступал за основную команду "Кельна" в сезоне-2010/11.
Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно. Теродде получил в "Кельне" игровой номер 9.
Теродде уже выступал за основную команду "Кельна" в сезоне-2010/11.
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