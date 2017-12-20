"Кельн" подписал форварда "Штутгарта"

Нападающий "Штутгарта" Симон Теродде продолжит карьеру в "Кельн", сообщает официальный сайт клуба.Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно. Теродде получил в "Кельне" игровой номер 9.Теродде уже выступал за основную команду "Кельна" в сезоне-2010/11.