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"Кельн" подписал форварда "Штутгарта"

Нападающий "Штутгарта" Симон Теродде продолжит карьеру в "Кельн", сообщает официальный сайт клуба.

Рейнский клуб внесет нападающего в заявку в зимнее трансферное окно. Теродде получил в "Кельне" игровой номер 9.

Теродде уже выступал за основную команду "Кельна" в сезоне-2010/11.
Сегодня, 20:16
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