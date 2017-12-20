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Иан Райт считает, что "Манчестер Сити" нужно подписать Салаха

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что "Манчестер Сити" стоит подписать полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Таково мое мнение. Люди говорят: "Да, но вместо кого?". Но это не моя проблема. Если б мне пришлось делать выбор в пользу Салаха на фоне Стерлинга и Сане, это не стало бы проблемой. На мой взгляд, Мохамед смотрелся бы предпочтительнее этих двоих", – приводит слова Райта Sky Sports.
Сегодня, 20:26
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