Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:38
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
14:46
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
11:59
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Иан Райт считает, что "Манчестер Сити" нужно подписать Салаха
Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что "Манчестер Сити" стоит подписать полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Таково мое мнение. Люди говорят: "Да, но вместо кого?". Но это не моя проблема. Если б мне пришлось делать выбор в пользу Салаха на фоне Стерлинга и Сане, это не стало бы проблемой. На мой взгляд, Мохамед смотрелся бы предпочтительнее этих двоих", – приводит слова Райта Sky Sports.
"Таково мое мнение. Люди говорят: "Да, но вместо кого?". Но это не моя проблема. Если б мне пришлось делать выбор в пользу Салаха на фоне Стерлинга и Сане, это не стало бы проблемой. На мой взгляд, Мохамед смотрелся бы предпочтительнее этих двоих", – приводит слова Райта Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.