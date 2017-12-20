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Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

"Это будет отличный матч. Нет слов, чтобы описать класико. Это совершенно другая и самая важная игра в мире.

Сейчас, как никогда, мы обязаны победить, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул. Мы готовы к этому матчу и находимся в хорошей форме после победы в клубном чемпионате мира, которая помогла команде на уровне психологии.

Мы хотим получить три очка, которые позволят нам приблизиться к командам впереди нас", – сказал Рамос.

Sports.ru
Сегодня, 20:38
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