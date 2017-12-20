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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Валенсия" купит Гедеша у "ПСЖ" за 35 миллионов евро евро
"Валенсия" намерена выкупить права на полузащитника Гонсалу Гедеша у "ПСЖ".
По информации L’?quipe, клубы уже достигли договоренности по вопросу перехода португальца. "Валенсия" заплатит «ПСЖ» 35 миллионов евро.
Сейчас хавбек выступает за испанскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. "Валенсия" выкупит права на футболиста у "ПСЖ" до истечения срока аренды.
Французский клуб устраивает вариант с продажей Гедеша. Это связано с тем, что "ПСЖ" нужно соблюдать нормы финансового фэйр-плей на фоне больших затрат на покупку нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Sports.ru
По информации L’?quipe, клубы уже достигли договоренности по вопросу перехода португальца. "Валенсия" заплатит «ПСЖ» 35 миллионов евро.
Сейчас хавбек выступает за испанскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. "Валенсия" выкупит права на футболиста у "ПСЖ" до истечения срока аренды.
Французский клуб устраивает вариант с продажей Гедеша. Это связано с тем, что "ПСЖ" нужно соблюдать нормы финансового фэйр-плей на фоне больших затрат на покупку нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Sports.ru
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