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"Валенсия" купит Гедеша у "ПСЖ" за 35 миллионов евро евро

"Валенсия" намерена выкупить права на полузащитника Гонсалу Гедеша у "ПСЖ".

По информации L’?quipe, клубы уже достигли договоренности по вопросу перехода португальца. "Валенсия" заплатит «ПСЖ» 35 миллионов евро.

Сейчас хавбек выступает за испанскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. "Валенсия" выкупит права на футболиста у "ПСЖ" до истечения срока аренды.

Французский клуб устраивает вариант с продажей Гедеша. Это связано с тем, что "ПСЖ" нужно соблюдать нормы финансового фэйр-плей на фоне больших затрат на покупку нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Sports.ru
Сегодня, 20:54
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
35 многовато
ему красная цена лямов 15
но в Валенсии очень полезен


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Регистрация: 27.12.2010
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