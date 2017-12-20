Мартин Касерес может в январе перейти в "Лацио"

Защитник "Вероны" Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Отмечается, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.Руководство "орлов" полагает, что 30-летний игрок может усилить оборонительную линию.В текущем сезоне Касерес провел 16 матчей и забил два гола.