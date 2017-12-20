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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин: был впечатлен, насколько глубоко президент "Ростова" погружен в футбол (9)
Мартин Касерес может в январе перейти в "Лацио"
Защитник "Вероны" Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Отмечается, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
Руководство "орлов" полагает, что 30-летний игрок может усилить оборонительную линию.
В текущем сезоне Касерес провел 16 матчей и забил два гола.
Руководство "орлов" полагает, что 30-летний игрок может усилить оборонительную линию.
В текущем сезоне Касерес провел 16 матчей и забил два гола.
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