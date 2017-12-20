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Мартин Касерес может в январе перейти в "Лацио"

Защитник "Вероны" Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Отмечается, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Руководство "орлов" полагает, что 30-летний игрок может усилить оборонительную линию.

В текущем сезоне Касерес провел 16 матчей и забил два гола.
Теги: Верона Лацио Трансферы
Вчера, 23:51
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