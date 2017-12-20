Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:38
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
19:10
Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (3)
Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (3)
14:46
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Бернарду Силва: постараемся отпраздновать что-нибудь в конце сезона
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы над "Лестером" в четвертьфинале Кубка Английской лиги (1:1, по пенальти 4:3).
"Матч получился сложным для нас. Мы контролировали игру вплоть до пенальти в наши ворота в концовке.
У "Лестера" очень хорошая команда. К счастью, в конце концов Браво принес нам победу.
У нас было отличное начало сезона. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что команда заслуживает это своей игрой. Постараемся отпраздновать что-нибудь в конце сезона", - цитирует Силву Sports.ru со ссылкой на BBC.
"Матч получился сложным для нас. Мы контролировали игру вплоть до пенальти в наши ворота в концовке.
У "Лестера" очень хорошая команда. К счастью, в конце концов Браво принес нам победу.
У нас было отличное начало сезона. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что команда заслуживает это своей игрой. Постараемся отпраздновать что-нибудь в конце сезона", - цитирует Силву Sports.ru со ссылкой на BBC.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.