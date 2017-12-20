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Бернарду Силва: постараемся отпраздновать что-нибудь в конце сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы над "Лестером" в четвертьфинале Кубка Английской лиги (1:1, по пенальти 4:3).

"Матч получился сложным для нас. Мы контролировали игру вплоть до пенальти в наши ворота в концовке.

У "Лестера" очень хорошая команда. К счастью, в конце концов Браво принес нам победу.

У нас было отличное начало сезона. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что команда заслуживает это своей игрой. Постараемся отпраздновать что-нибудь в конце сезона", - цитирует Силву Sports.ru со ссылкой на BBC.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 23:43
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