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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Форвард "Уотфорда" дисквалифицирован на 4 матча
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини дисквалифицирован на четыре матча за удаление на 33-й минуте матча 18-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:4), сообщает клубная пресс-служба. Форвард пропустит игры с "Брайтоном" (23 декабря), "Лестером" (26 декабря), "Суонси" (30 декабря) и "Манчестер Сити" (2 января).
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне по всех турнирах провел Дини 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне по всех турнирах провел Дини 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
"Спорт-Экспресс"
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