Форвард "Уотфорда" дисквалифицирован на 4 матча

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини дисквалифицирован на четыре матча за удаление на 33-й минуте матча 18-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:4), сообщает клубная пресс-служба. Форвард пропустит игры с "Брайтоном" (23 декабря), "Лестером" (26 декабря), "Суонси" (30 декабря) и "Манчестер Сити" (2 января).Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне по всех турнирах провел Дини 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.