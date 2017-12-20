Опрос:

Новости партнеров

Форвард "Уотфорда" дисквалифицирован на 4 матча

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини дисквалифицирован на четыре матча за удаление на 33-й минуте матча 18-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:4), сообщает клубная пресс-служба. Форвард пропустит игры с "Брайтоном" (23 декабря), "Лестером" (26 декабря), "Суонси" (30 декабря) и "Манчестер Сити" (2 января).

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне по всех турнирах провел Дини 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 23:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.