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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Давид Луиз может перейти в "Арсенал"
Руководство "Арсенала" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Челси" Давидом Луизом, сообщает Daily Express.
По информации источника, "канониры" готовы заплатить за переход 30-летнего бразильца в зимнее трансферное окно 30 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее главный тренер "синих" Антонио Конте отказался обсуждать слухи о возможном уходе игрока обороны. По данным СМИ, на Луиза также претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".
В этом сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча. В последний раз он выходил на поле в составе "Челси" 22 ноября во встрече Лиги чемпионов против "Карабаха" (4:0).
"Спорт-Экспресс"
По информации источника, "канониры" готовы заплатить за переход 30-летнего бразильца в зимнее трансферное окно 30 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее главный тренер "синих" Антонио Конте отказался обсуждать слухи о возможном уходе игрока обороны. По данным СМИ, на Луиза также претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".
В этом сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча. В последний раз он выходил на поле в составе "Челси" 22 ноября во встрече Лиги чемпионов против "Карабаха" (4:0).
"Спорт-Экспресс"
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