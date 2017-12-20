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Давид Луиз может перейти в "Арсенал"

Руководство "Арсенала" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Челси" Давидом Луизом, сообщает Daily Express.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за переход 30-летнего бразильца в зимнее трансферное окно 30 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее главный тренер "синих" Антонио Конте отказался обсуждать слухи о возможном уходе игрока обороны. По данным СМИ, на Луиза также претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".

В этом сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча. В последний раз он выходил на поле в составе "Челси" 22 ноября во встрече Лиги чемпионов против "Карабаха" (4:0).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луиз Челси Арсенал
Сегодня, 23:10
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:24) #
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Все претендуют... а по Факту....не кому не нужен.....КАРАБАХУ подойдёт.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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