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Лионель Месси - Неймару: мы продолжаем скучать по тебе

Бразильский телеканал SBT организовал видеоконференцию между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "ПСЖ" Неймаром.

"Мы продолжаем скучать по тебе. Хотелось бы вновь по утрам пить мате вместе с тобой и Суаресом", - сказал Месси.

Неймар в свою очередь ответил: "Большое спасибо, брат. Ты являешься моим футбольным кумиром. Кроме того, ты мой большой друг".

Чемпионат
Теги: Месси Неймар Барселона
Сегодня, 08:21
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 08:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я тронут
Регистрация: 24.11.2008
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