Лионель Месси - Неймару: мы продолжаем скучать по тебе

Бразильский телеканал SBT организовал видеоконференцию между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "ПСЖ" Неймаром."Мы продолжаем скучать по тебе. Хотелось бы вновь по утрам пить мате вместе с тобой и Суаресом", - сказал Месси.Неймар в свою очередь ответил: "Большое спасибо, брат. Ты являешься моим футбольным кумиром. Кроме того, ты мой большой друг".