Харри Кейн повторил рекорд Ширера 22-летней давности

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год в чемпионате Англии.В матче 19-го тура против "Бернли" (3:0) Кейн оформил хет-трик и забил 36-й мяч в 2017 году.Ширеш записал на свой счет 36 голов в 1995 году, когда выступал за "Блэкберн Роверс".