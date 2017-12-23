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Харри Кейн повторил рекорд Ширера 22-летней давности

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов за календарный год в чемпионате Англии.

В матче 19-го тура против "Бернли" (3:0) Кейн оформил хет-трик и забил 36-й мяч в 2017 году.

Ширеш записал на свой счет 36 голов в 1995 году, когда выступал за "Блэкберн Роверс".

"Газета.ру"
Теги: Кейн Ширер Тоттенхэм
Вчера, 23:31
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хорош


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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