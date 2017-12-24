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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хуан Мата: если бы мы выиграли у "Лестера", то этот матч можно было бы назвать фантастическим
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал итоги гостевого матча 19-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:2), в котором он оформил дубль.
"Дьяволы", игравшие в большинстве, долгое время вели в счете, однако пропустили решающий гол на 94-й минуте.
"Мы не убили игру, но должны были это сделать — сейчас так говорить проще всего. Если бы мы выиграли, то этот матч можно было бы назвать фантастическим, так как мы отыгрались после пропущенного мяча и вышли вперед. Нужно продолжать идти вперед, особенно в рождественский период, когда матчи идут один за другим. Мы разочарованы и злы, но хотим закончить год с более приятными эмоциями", — передает слова Маты пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
"Газета.ру"
"Дьяволы", игравшие в большинстве, долгое время вели в счете, однако пропустили решающий гол на 94-й минуте.
"Мы не убили игру, но должны были это сделать — сейчас так говорить проще всего. Если бы мы выиграли, то этот матч можно было бы назвать фантастическим, так как мы отыгрались после пропущенного мяча и вышли вперед. Нужно продолжать идти вперед, особенно в рождественский период, когда матчи идут один за другим. Мы разочарованы и злы, но хотим закончить год с более приятными эмоциями", — передает слова Маты пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
"Газета.ру"
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