Хуан Мата: если бы мы выиграли у "Лестера", то этот матч можно было бы назвать фантастическим

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал итоги гостевого матча 19-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:2), в котором он оформил дубль."Дьяволы", игравшие в большинстве, долгое время вели в счете, однако пропустили решающий гол на 94-й минуте."Мы не убили игру, но должны были это сделать — сейчас так говорить проще всего. Если бы мы выиграли, то этот матч можно было бы назвать фантастическим, так как мы отыгрались после пропущенного мяча и вышли вперед. Нужно продолжать идти вперед, особенно в рождественский период, когда матчи идут один за другим. Мы разочарованы и злы, но хотим закончить год с более приятными эмоциями", — передает слова Маты пресс-служба "Манчестер Юнайтед".