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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Паоло Каннаваро объявил о завершении своей карьеры
Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро объявил о завершении своей карьеры в возрасте 36 лет, сообщает L'?quipe.
Контракт опытного футболиста с итальянским клубом истекал летом следующего года, в нынешнем сезоне Каннаваро провёл 18 матчей в серии A.
Сообщается, что Паоло присоединится к тренерскому штабу своего брата Фабио Каннаваро, который тренирует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
Помимо «Сассуоло», Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму» и «Верону». За сборную Италии, в отличие от своего брата, никогда не играл.
championat.com
Контракт опытного футболиста с итальянским клубом истекал летом следующего года, в нынешнем сезоне Каннаваро провёл 18 матчей в серии A.
Сообщается, что Паоло присоединится к тренерскому штабу своего брата Фабио Каннаваро, который тренирует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
Помимо «Сассуоло», Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму» и «Верону». За сборную Италии, в отличие от своего брата, никогда не играл.
championat.com
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