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Паоло Каннаваро объявил о завершении своей карьеры

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро объявил о завершении своей карьеры в возрасте 36 лет, сообщает L'?quipe.

Контракт опытного футболиста с итальянским клубом истекал летом следующего года, в нынешнем сезоне Каннаваро провёл 18 матчей в серии A.

Сообщается, что Паоло присоединится к тренерскому штабу своего брата Фабио Каннаваро, который тренирует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

Помимо «Сассуоло», Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму» и «Верону». За сборную Италии, в отличие от своего брата, никогда не играл.

championat.com
Сегодня, 16:40
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№1 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:44) #
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Регистрация: 24.12.2017
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