Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро объявил о завершении своей карьеры в возрасте 36 лет, сообщает L'?quipe.Контракт опытного футболиста с итальянским клубом истекал летом следующего года, в нынешнем сезоне Каннаваро провёл 18 матчей в серии A.Сообщается, что Паоло присоединится к тренерскому штабу своего брата Фабио Каннаваро, который тренирует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».Помимо «Сассуоло», Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму» и «Верону». За сборную Италии, в отличие от своего брата, никогда не играл.