Джастин Клюйверт может перейти в "МЮ"

Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе, утверждает Yahoo!Sport.В зимнее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет укрепить фланги атаки. По данным издания, кроме 18-летнего голландца в шорт-лист "МЮ" входят Тома Лемар из "Монако", Малком из "Бордо" и Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".В этом сезоне Клюйверт провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.