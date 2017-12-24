Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джастин Клюйверт может перейти в "МЮ"

Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе, утверждает Yahoo!Sport.

В зимнее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет укрепить фланги атаки. По данным издания, кроме 18-летнего голландца в шорт-лист "МЮ" входят Тома Лемар из "Монако", Малком из "Бордо" и Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне Клюйверт провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.

"СЭ"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:12
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Deni Naike (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 24.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.