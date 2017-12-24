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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джастин Клюйверт может перейти в "МЮ"
Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе, утверждает Yahoo!Sport.
В зимнее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет укрепить фланги атаки. По данным издания, кроме 18-летнего голландца в шорт-лист "МЮ" входят Тома Лемар из "Монако", Малком из "Бордо" и Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".
В этом сезоне Клюйверт провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
"СЭ"
В зимнее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет укрепить фланги атаки. По данным издания, кроме 18-летнего голландца в шорт-лист "МЮ" входят Тома Лемар из "Монако", Малком из "Бордо" и Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".
В этом сезоне Клюйверт провел за "Аякс" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
"СЭ"
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