Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:54
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
03:20
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Футболист "Боавишты" умер от рака в возрасте 20 лет
Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.
Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.
В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.
«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.
Сhampionat.com
Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.
В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.
«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.
Сhampionat.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.