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Футболист "Боавишты" умер от рака в возрасте 20 лет

Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.

В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.

Сhampionat.com
Сегодня, 17:29
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