Футболист "Боавишты" умер от рака в возрасте 20 лет

Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.