"МЮ" предложит 25 млн фунтов за 17-летнего защитника "Фулхэма"

Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон интересен «Манчестер Юнайтед». Клуб из Манчестера готовит первоначальное предложение о трансфере 17-летнего футболиста – 25 миллионов фунтов.Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью намерен отпустить левого защитника Люка Шоу в другой клуб и подписать Сессеньона, сообщает The Guardian.На Евро-2017 (U-19) Сессеньон забил три гола, став одним из лучших бомбардиров турнира. Своей игрой он привлек внимание скаутов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Реала».Предложение лондонцев – 20 миллионов фунтов плюс бонусы – было отклонено «Фулхэмом» летом. Клуб хочет выручить за талантливого игрока свыше 30 миллионов.