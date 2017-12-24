Кевин Трапп может перейти из "ПСЖ" в "Ливерпуль"

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп в зимнее трансферное окно может подписать контракт с "Ливерпулем", сообщает Le 10 Sport. По информации источника, в услугах 27-летнего немецкого голкипера заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.По словам агента игрока, его клиент уйдет из французского клуба, если будет вариант с продолжением карьеры. Сам голкипер ранее заявлял, что ему хотелось бы поиграть в премьер-лиге, а также называл Клоппа хорошим тренером.Отметим, что Трапп в этом сезоне провел за "ПСЖ" три матча - в ноябре против "Труа" (2:0) он сыграл "на ноль". В декабре он выходил на поле во встречах со "Страсбуром" (4:2) и "Каном" (3:1).