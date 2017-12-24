Ханс-Йоахим Ватцке: чтобы представить возвращение Мхитаряна в "Боруссию", нужно обладать хорошей фантазией

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.«Я как никто другой знаю экономические детали трансфера Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед». Именно поэтому представить его возвращение в наш клуб можно, только обладая хорошей фантазией», — цитирует Ватцке Bild am Sonntag.Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что клуб готов продать Мхитаряна в январское трансферное окно, если относительно него поступит хорошее предложение.