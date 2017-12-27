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Главный тренер сборной Аргентины извинился за оскорбление полицейского

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принес извинения за оскорбление сотрудника дорожной полиции, остановившего его на контрольно-пропускном пункте.

"Я сожалею о том, что произошло. Я был не прав в возникшем конфликте. Мой гнев заставил меня произнести те слова, которые никоим образом не соответствуют моим убеждениям. Зарплата не отражает качеств или ценности человека. Я прошу прощения у общества за этот плохой пример", — цитирует Сампаоли Associated Press.

Он также отметил, что принесет извинения полицейскому лично.

Ранее сообщалось, что Сампаоли в пьяном виде оскорбил полицейского. Он был остановлен за превышение максимально допустимого количества человек автомобиле. Находясь в нетрезвом состоянии, наставник сборной Аргентины по футболу оскорбил сотрудника полиции за требования выйти из машины, назвав его идиотом и сказав, что он зарабатывает 100 песо в месяц.

"Газета.ру"
Теги: Сампаоли Сборная Аргентины
Сегодня, 02:06
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