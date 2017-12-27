Антонио Конте сказал журналистам тост и выпил шампанского

Главный тренер "Челси" Антонио Конте во время пресс-конференции после победы над "Брайтон энд Хоув Альбион" в 20-м туре чемпионата Англии поднял бокал шампанского и поздравил всех с Рождеством, сообщает официальный твиттер "синих"."С Рождеством! Оно было вчера, конечно. Желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества.Нового года? Нет, у нас еще матч со "Стоук Сити". Но я сделаю это снова, если мы победим!" — сказал итальянский специалист и отпил из своего бокала.