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Антонио Конте сказал журналистам тост и выпил шампанского

Главный тренер "Челси" Антонио Конте во время пресс-конференции после победы над "Брайтон энд Хоув Альбион" в 20-м туре чемпионата Англии поднял бокал шампанского и поздравил всех с Рождеством, сообщает официальный твиттер "синих".

"С Рождеством! Оно было вчера, конечно. Желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества.

Нового года? Нет, у нас еще матч со "Стоук Сити". Но я сделаю это снова, если мы победим!" — сказал итальянский специалист и отпил из своего бокала.

"Газета.ру"
Теги: Конте Челси
Сегодня, 03:52
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 06:47) #
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Какая новость,это надо же!?
Регистрация: 27.07.2016
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