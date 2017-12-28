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Рафаэль Бенитес: очень доволен командой с точки зрения организации игры

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:1).

"Мы знали, что это будет очень сложная игра и что придётся серьезно постараться, чтобы разжиться очками. У нас были некоторые шансы в концовке. Мы были готовы, что нам придется защищаться и играть на контратаках.

В последние 20 минут мы делали именно то, чего от нас ждали. Я очень доволен командой с точки зрения организации игры, но в первом тайме мы могли лучше обращаться с мячом. Мне понравилось то, как команда отреагировал во втором тайме - у нас было 2-3 момента против команды, которая много владела мячом", - передает слова Бенитеса "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Бенитес Ньюкасл
Сегодня, 06:59
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