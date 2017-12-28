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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джорджан Хендерсон выбыл до февраля из-за травмы
Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не сможет помочь своей команде как минимум до февраля 2018 года из-за повреждения, сообщает Liverpool Echo.
Хендерсон получил травму в матче 19-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала" и был вынужден покинуть поле на 13-й минуте встречи. Отмечается, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием.
Из-за повреждения капитан "скаузеров" уже пропустил игру с "Суонси Сити" (5:0), а также не сможет принять участия в матчах против "Эвертона" в Кубке Англии и против "Лестер Сити", "Бернли", "Манчестер Сити", "Суонси Сити" и "Хаддерсфилд Таун" в АПЛ.
"Газета.ру"
Хендерсон получил травму в матче 19-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала" и был вынужден покинуть поле на 13-й минуте встречи. Отмечается, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием.
Из-за повреждения капитан "скаузеров" уже пропустил игру с "Суонси Сити" (5:0), а также не сможет принять участия в матчах против "Эвертона" в Кубке Англии и против "Лестер Сити", "Бернли", "Манчестер Сити", "Суонси Сити" и "Хаддерсфилд Таун" в АПЛ.
"Газета.ру"
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