Джорджан Хендерсон выбыл до февраля из-за травмы

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не сможет помочь своей команде как минимум до февраля 2018 года из-за повреждения, сообщает Liverpool Echo.Хендерсон получил травму в матче 19-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала" и был вынужден покинуть поле на 13-й минуте встречи. Отмечается, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием.Из-за повреждения капитан "скаузеров" уже пропустил игру с "Суонси Сити" (5:0), а также не сможет принять участия в матчах против "Эвертона" в Кубке Англии и против "Лестер Сити", "Бернли", "Манчестер Сити", "Суонси Сити" и "Хаддерсфилд Таун" в АПЛ.