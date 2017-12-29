Арсен Венгер повторил рекорд Фергюсона по количеству игр в АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер достиг рекорда Алекса Фергюсона, возглавлявшего "Манчестер Юнайтед", по количеству матчей в чемпионате Англии.Встреча 20-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" стала для 68-летнего французского специалиста 810-й в качестве наставника "канониров".Первую игру в АПЛ в должности главного тренера лондонского клуба Венгер провел в октябре 1996 года. С тех пор "Арсенал" трижды становился чемпионом Англии.Алекс Фергюсон руководил "МЮ" с августа 1992 года по май 2013 года. Под его руководством "красные дьяволы" 13 раз выигрывали АПЛ.