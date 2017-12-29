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Криштиану Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим спортсменом Европы по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт "королевского клуба". Для 32-летнего форварда эта награда стала второй подряд.

Роналду занял первое место по итогам опроса 26 международных информационных агентств. В споре за это звание нападающий опередил Льюиса Хэмилтона, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Награда лучшему спортсмену года была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 01:36
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