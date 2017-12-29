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Шелдон Бато продолжит выступать за "Кайрат" на правах аренды

"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении аренды защитника Шелдона Бато, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что футболист, принадлежащий самарскому клубу, выступает за казахстанскую команду на правах аренды с лета 2017 года. В следующие полгода Бато продолжит выступления за "Кайрат".
Теги: Кайрат Крылья Советов
Сегодня, 18:18
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