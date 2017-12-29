Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
18:42
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (11)
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (11)
17:37
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Шелдон Бато продолжит выступать за "Кайрат" на правах аренды
"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении аренды защитника Шелдона Бато, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Напомним, что футболист, принадлежащий самарскому клубу, выступает за казахстанскую команду на правах аренды с лета 2017 года. В следующие полгода Бато продолжит выступления за "Кайрат".
Напомним, что футболист, принадлежащий самарскому клубу, выступает за казахстанскую команду на правах аренды с лета 2017 года. В следующие полгода Бато продолжит выступления за "Кайрат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.