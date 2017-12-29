Украина пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за ДНР

Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, которые принимали участие в матчах в самопровозглашенной ДНР, сообщается на официальном сайте организации.Рассмотрев дело о заявлении Службы безопасности Украины, федерация запретила игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.Под санкции попали: Владимир Кравченко, Денис Никулин, Максим Синьков, Анатолий Селезнев, Сергей Крохмаль, Андрей Кушнир, Андрей Рябой, Владислав Мишин, Руслан Зинченко, Ярослав Махно, Роман Саетов, Платон Свиридов, Денис Поточный, Иван Иванов, Игорь Дмитришин, Виктор Станенко, Никита Шмаков, Константин Золотарь.