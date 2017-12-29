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Украина пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за ДНР

Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, которые принимали участие в матчах в самопровозглашенной ДНР, сообщается на официальном сайте организации.

Рассмотрев дело о заявлении Службы безопасности Украины, федерация запретила игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Под санкции попали: Владимир Кравченко, Денис Никулин, Максим Синьков, Анатолий Селезнев, Сергей Крохмаль, Андрей Кушнир, Андрей Рябой, Владислав Мишин, Руслан Зинченко, Ярослав Махно, Роман Саетов, Платон Свиридов, Денис Поточный, Иван Иванов, Игорь Дмитришин, Виктор Станенко, Никита Шмаков, Константин Золотарь.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:17
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11
(6)
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
avnik,
Какие бы не были...аватар смени, клоун...не достоин ты Евгения Павловича Леонова...
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Порекомендую этим украм обязать отменить все клубные цвета и ввести единую форму " жовтоблакитных " цветов . Пускай все команды играют в национальных цветах , а что бы различать на поле - ввести разные причёски для каждой команды , Динамо Киев , конечно же , с оселедцем на голове , Шахтар - пусть в касках шахтёрских играет и тд .

Даже Махно выгнали , во как .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Санта,
Поддерживаю...не все так плохо smile
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А какие были матчи в самопровозглашенной ДНР? Улица на улицу? Задолбали эти клоуны... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 20:13) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть ребята в Крым переезжают,а хохлята пусть скачут выше,скачут дальше.
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Не долог тот час, когда бандеро-шухевичи захле6нутcя своей бессильной злобой.
Жалко, что из-за такой мрази нормальная часть Украины лишится своей братской части в ДНР и ЛНР.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 19:51) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Что возьмешь с фашисто - бандеровцев? Им еще это аукнется, земля круглая.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 19:38) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
ФФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Санта (Сегодня, 19:35) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Давно на столбе в Донецке видел такую листовку. "Мы - шахтер! То вы - "шахтарь". И вообще, восхищаюсь ребятами, проводившими матчи в том числе и под обстрелами. Воевать - то одно. другое дело помнить. что жизнь войной не ограничивается, есть в ней еще много, например матч Зари с Шахтером)))
Это хохлы себя дисквалифицировали пожизнено. Пример? А пожалте - в чем был затык перед прошлым ЧЕ? Некоторые игроеи ДырКи начали прессовать игроков львовского шахтаря, что они - сепаратисты, им не место в сборной. Результат - первая сборная вылетевшая с ЧЕ... Вы правильно поняли laughing


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№2 Написал: Космос Россия (Сегодня, 19:33) #
  • +8
  •  (12)

Это примерно так,как если бы Грузия дисквалифицировала пожизненно игроков Абхазии и Южной Осетии. Игрокам ДНР,наверное, пофигу до этой дисквы!
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21) #
  • +13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
...Под санкции попали:...
ФФУ....одно слово ФФУ...видимо в сборной свои герои....шухевич и прочие ублюдки, твари.
Регистрация: 15.12.2013
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