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Федерация футбола Греции назвала терактом присланную новому руководителю пулю в конверте

Федерация футбола Греции выступила с заявлением относительно инцидента с присланной в конверте пулей президенту федерации Эвангелиосу Грамменосу.

"Федерация футбола Греции недвусмысленно, однозначно и безошибочно осуждает вчерашнюю попытку террористической атаки на президента Грамменоса.

Новоизбранное руководство федерации не удастся запугать. Полная перестройка системы футбола будет завершена, хоть этого кого-то и может расстроить", – говорится в заявлении.

Sports.ru
Вчера, 23:21
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да уж, а если бы прислали кондом, то попытка изнасилования. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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