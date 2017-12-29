Федерация футбола Греции назвала терактом присланную новому руководителю пулю в конверте

Федерация футбола Греции выступила с заявлением относительно инцидента с присланной в конверте пулей президенту федерации Эвангелиосу Грамменосу."Федерация футбола Греции недвусмысленно, однозначно и безошибочно осуждает вчерашнюю попытку террористической атаки на президента Грамменоса.Новоизбранное руководство федерации не удастся запугать. Полная перестройка системы футбола будет завершена, хоть этого кого-то и может расстроить", – говорится в заявлении.