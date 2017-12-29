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Мэтт Лоу: "Челси" вел переговоры с Азаром, но конкретное предложение будет позже

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу рассказал, что "Челси" намерен продлить контракт с Эденом Азаром.

"Челси" вел переговоры с Азаром о новом контракте, но клубу только предстоит сделать конкретное предложение. Будут еще переговоры, будет предложение уже в новом году. "Челси" отчаянно хочет сохранить у себя Эдена. Сам Азар хочет подождать и посмотреть, не предпримет ли "Реал" попыток его заполучить", - написал журналист в твиттере.
Теги: Челси Азар
Вчера, 23:28
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