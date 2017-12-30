Опрос:

Новости партнеров

Массимилиано Аллегри: сравнения с Месси, Роналду и Неймаром навредили Дибале

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации с нападающим Пауло Дибалой.

"Наши с ним отношения абсолютно не изменились. Дибала перешел в "Ювентус" три года назад, за этот период он добился значительного прогресса. "Ювентус" очень полагается на него, а он много дал нам. Думаю, у него есть огромные возможности для прогресса. Ему навредило, что в начале сезона его сравнивали с Неймаром, Месси и Роналду. К счастью, он умный парень. Он понимает, что нельзя сравнивать 24-летнего парня со священными монстрами Месси и Роналду, которые выиграли 10 «Золотых мячей».

Плюс, есть еще и Неймар, который к ним очень близок. Пауло нужно следовать своему пути, чтобы его ни с кем не сравнивали. У него свои способности, он выдающийся игрок. Нужно обращать внимание на качества, которые его выделяют.

Эти сравнения, которые ему немного навредили, их не надо делать, нет смысла сравнивать 24-летнего парня с обладателями 10 "Золотых мячей". Но в Италии...

Дело не только в Дибале, Дибала – это не главная проблема. Есть парни, которые сыграют полчаса и уже стоят 40 миллионов", - цитирует Аллегри Sports.ru со ссылкой на AS.
Теги: Аллегри Месси Роналду Неймар Дибала
Сегодня, 02:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.