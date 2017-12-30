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Леонид Кучук: никаких переговоров с "Вересом" я не вел

Бывший главный тренер "Ростова" Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить "Верес".

"Никаких переговоров с "Вересом" я не вел. И с президентом "Вереса", господином Хахлевым, лично не знаком. Был звонок от одного из руководителей "Вереса" с просьбой о встрече. Но встреча не состоялась", - цитирует Кучука Matchday.

Напомним, что Кучук возглавлял "Ростов" с 2017 года.
Теги: Кучук
Сегодня, 20:46
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