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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ласина Траоре может досрочно вернуться в "Монако" из аренды
Нападающий "Монако" Ласина Траоре, который выступает за "Амьен" на правах аренды, может покинуть клуб и вернуться в команду Леонарду Жардима, информирует L'Equipe. Отмечается, что 27-летний ивуариец не участвовал в тренировке французской команды.
В России Траоре выступал за "Кубань", "Анжи" и ЦСКА. "Амьен" арендовал Траоре у "Монако" в августе 2017 года. В текущем сезоне форвард провел на поле 11 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.
"Спорт-Экспресс"
В России Траоре выступал за "Кубань", "Анжи" и ЦСКА. "Амьен" арендовал Траоре у "Монако" в августе 2017 года. В текущем сезоне форвард провел на поле 11 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.
"Спорт-Экспресс"
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