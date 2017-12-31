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Ласина Траоре может досрочно вернуться в "Монако" из аренды

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, который выступает за "Амьен" на правах аренды, может покинуть клуб и вернуться в команду Леонарду Жардима, информирует L'Equipe. Отмечается, что 27-летний ивуариец не участвовал в тренировке французской команды.

В России Траоре выступал за "Кубань", "Анжи" и ЦСКА. "Амьен" арендовал Траоре у "Монако" в августе 2017 года. В текущем сезоне форвард провел на поле 11 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Монако
Сегодня, 20:30
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