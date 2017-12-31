Райан Гиггз: я готов тренировать на высшем уровне – там, где я и играл

Бывший полузащитник "МЮ" Райан Гиггз рассказал, почему он отказывался от предложений тренировать команды низших дивизионов."У меня нет опыта выступления в низших дивизионах. Я никогда не работал там на протяжении своей карьеры. Всю свою карьеру я провел в премьер-лиге. И не только как игрок, но и как и. о. главного тренера и помощник главного тренера.После четырех игр во главе "МЮ" я знал, что еще не готов к самостоятельной работе. Но после двух лет работы в тренерском штабе Луи ван Гала я гораздо больше готов к тренерской работе. Это был фантастический опыт.Я давал интервью на прошлой неделе и получил порцию критики за нежелание работать тренером в низших дивизионах. Я ничего не говорил о работе тренером в низших дивизионах – только о своем опыте. Мне больше подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал", — сказал Гиггз.