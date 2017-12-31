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Венгер превзошёл рекордное достижение Фергюсона по количеству матчей в АПЛ

В эти минуты "Арсенал" начал выездной матч 21-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион".

Для главного тренера лондонской команды Арсена Венгера эта встреча стала 811-й в качестве наставника клуба английской Премьер-лиги. Таким образом, 68-летний французский специалист превзошёл рекордное достижение по количеству матчей в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" — сэра Алекса Фергюсона.

Первый матч в статусе главного тренера "Арсенала" Венгер провёл в октябре 1996 года с "Блэкберн Роверс". Фергюсон работал в роли наставника "МЮ" с ноября 1986 по май 2013 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Венгер Арсенал
Вчера, 23:25
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