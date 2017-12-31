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ФИФА свяжется с Родченковым в январе после перепроверки допинг-проб
ФИФА намерена связаться с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым после перепроверки допинг-проб российских футболистов в январе, сообщает AFP. Отмечается, что в ФИФА уже пытались выйти на связь с Родченковым в ноябре, но не получили ответа. Однако адвокат Родченкова Джим Уолден опроверг информацию о попытках ФИФА связаться с его клиентом.
Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России.
"Спорт-Экспресс"
Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России.
"Спорт-Экспресс"
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