ФИФА свяжется с Родченковым в январе после перепроверки допинг-проб

ФИФА намерена связаться с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым после перепроверки допинг-проб российских футболистов в январе, сообщает AFP. Отмечается, что в ФИФА уже пытались выйти на связь с Родченковым в ноябре, но не получили ответа. Однако адвокат Родченкова Джим Уолден опроверг информацию о попытках ФИФА связаться с его клиентом.Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России.