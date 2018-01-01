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Аргентинец чуть не лишился зрения из-за взрыва пиротехники (фото 18+)

Нападающий "Пеньяроля" Лукас Вьятри стал жертвой несчастного случая в ночь на католическое Рождество, передает "СЭ".

Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения. У него зафиксированы сильные ожоги лица, из-за чего команда не сможет рассчитывать на форварда на протяжении двух месяцев.


Сегодня, 16:56
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